Ilfattoquotidiano.it - Cronaca nera onnipresente e sfilata di politici: perché i tg italiani sono così anomali?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chiunque abbia acceso la tv in Italia sa che il copione dei telegiornali è sempre lo stesso:in apertura, poi dichiarazioni politiche a raffica e, se avanza tempo, qualche notizia di economia o esteri. Mal’informazione televisiva italiana èdiversa da quella di altri paesi? La risposta sta in un mix di fattori culturali,e commerciali che hanno trasformato i nostri TG in un prodotto unico nel panorama internazionale.1. L’ossessione per laIn Italia, lanei telegiornali. Omicidi, rapine, sparizioni misteriose vengono trattati con un livello di dettaglio e drammatizzazione che non ha eguali in Europa. In Francia, Germania o Regno Unito, i tg parlano di crimini solo quando hanno un impatto nazionale, mentre in Italia ogni caso diventa una telenovela con esperti, interviste ai vicini e ricostruzioni sceniche.