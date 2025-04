Crollo di una discoteca tanti morti e feriti Tra le vittime anche il campione dello sport

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una serata che avrebbe dovuto essere di musica e festa si è trasformata in una delle peggiori tragedie che Santo Domingo ricordi negli ultimi anni. Almeno 98 persone hanno perso la vita e più di 160 sono rimaste ferite neldel Jet Set, una delle discoteche più celebri della capitale dominicana, durante un concerto dell’amatissimo cantante di merengue Rubby Pérez. L’artista, noto per essere uno dei simboli della musica caraibica, è rimasto ucciso nell’incidente insieme a decine di fan che si erano riuniti per assistere alla sua esibizione.Le autorità locali hanno confermato che il bilancio dellepotrebbe aggravarsi ulteriormente. “Le operazioni di soccorso sono ancora in corso”, ha dichiarato Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza, ai giornalisti presenti sul posto.