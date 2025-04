Crollo delle borse asiatiche | i nuovi dazi USA continuano a spaventare i mercati

Oggi, 9 aprile 2025, lehanno chiuso in territorio negativo, registrando cali significativi che riflettono l’entrata in vigore deiamericani, con la Cina al centro del mirino. Tokyo ha ceduto il 4,87%, mentre Taiwan ha ampliato le perdite fino al -5,86%, segnando una giornata nera per idella regione. Questoè stato innescato dall’introduzione dei cosiddetti “reciproci” voluti dall’amministrazione statunitense, che prevedono un’aliquota aggregata del 104% sui prodotti cinesi, una mossa che ha riacceso i timori di una guerra commerciale su scala globale. Un contesto di tensione economica Il ribassonon è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente incertezza economica. L’annuncio dei, fortemente sostenuto dal presidente Donald Trump, arriva dopo mesi di negoziati fallimentari tra Washington e Pechino.

