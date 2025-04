Quotidiano.net - Crollo della discoteca a Santo Domingo: i morti salgono a 98. Tra le vittime, due ex campioni di baseball

, 9 aprile 2025 – Sale ad almeno 98e 160 feriti il bilancio del devastantedel tettoJet Set di, nella Repubblica Dominicana. Tra ici sono anche il 51enne Octavio Dotel, ex lanciatore iMLB, e Tony Blanco, ex giocatore professionista dominicano che militava nei Washington NationalsNational LeagueMajor Leaguestatunitense. Le autorità parlano di “bilancio preliminare”, il che fa supporre che sotto le macerie ci siano altri dispersi. Fino questa stanotte i feriti trasportati d’urgenza in ospedale erano 150. Il tetto è crollato durante l’esibizione del famoso cantante di merengue Rubby Perez, 69 anni: nel locale c’erano tra le 500 e le 1.000 persone. Al momento l'artista risulterebbe tra i dispersi.