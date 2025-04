Crollo del 35% | Stellantis cola a picco

Stellantis (ex Fiat). Nei primi tre mesi del 2025 la produzione del colosso mondiale dell'automotive franco-italiano ha subito un forte peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 che già era stato un "annus horribilis" come non si vedeva appunto dal 1956: tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo del 35,5 per cento. «Tutti gli stabilimenti di automobili e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione» ha prontamente affermato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, che ha presentato il consueto Report sulla produzione di Stellantis in Italia, in un incontro a Torino. Le auto prodotte nel I trimestre sono state solo 60.

