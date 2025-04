Lettera43.it - Crolla una discoteca a Santo Domingo: almeno 98 morti e 150 feriti

È salito a 98 il numero deinel crollo del soffitto del Jet Set, uno dei locali notturni più famosi di, capitale della Repubblica Dominicana. L’incidente è avvenuto all’alba dell’8 aprile durante un concerto di merengue che aveva richiamato centinaia di persone. Secondo i dati forniti dal Centro operativo di emergenza, oltre 150 i, mentre proseguono le ricerche tra le macerie per rintracciare eventuali dispersi.Tra le vittime anche Nelsy Cruz, governatrice della provincia di MontecristiTra le vittime confermate ci sono volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Ha perso la vita Rubby Pérez, cantante dominicano di merengue, che si stava esibendo sul palco al momento del crollo. Con lui sonoanche due ex campioni di baseball della Major League statunitense: Octavio Dotel, 51 anni, ex lanciatore con una lunga carriera negli Stati Uniti e Tony Blanco Cabrera, 44 anni, ex giocatore dei Washington Nationals.