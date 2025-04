Ilfattoquotidiano.it - Crolla il tetto della discoteca Jet Set, strage a Santo Domingo: almeno 98 morti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sotto ilJet Set disono morte98 persone. La capitaleRepubblica Dominicana sta vivendo un disastro: quando nella notte di lunedì èto il soffitto del famosissimo locale, all’interno c’erano quasi mille persone. Al momento si contano oltre 150 feriti, ma potrebbe esserci ancora altre persone intrappolate tra le macerie. La capienza del locale è di 700 persone sedute e circa mille in piedi. Il direttore del centro per le emergenze, Juan Manuel Méndez, ha dichiarato che le squadre di soccorso “cercheranno instancabilmente le persone”.Tra ifigurano la governatriceprovincia di Montecristi, Nelsy Cruz: aveva chiamato il presidente Luis Abinader alle 00:49, dicendo di essere intrappolata e che ilerato, ha riferito ai giornalisti la first lady Raquel Abraje.