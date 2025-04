Liberoquotidiano.it - Crolla il tetto del "Jet Set": almeno 100 morti | Video-choc

Il crollo deldi una discoteca a Santo Domingo ha provocato100. Il bilancio non è ancora definitivo mentre i soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca di possibili superstiti e nel recupero dei cadaveri. Il disastro è avvenuto alle 00:44 ora locale durante un concerto del popolare cantante merengue Rubby Perez, 69 anni, che i media locali hanno annoverato tra ianche se non ci sono conferme ufficiali. Più di 370 soccorritori con 150 ambulanze stanno scavando senza sosta tra le macerie. Dall'alto si vede la struttura del 'Jet Set' con il buco lasciato dalto. Una gru da cantiere ha contribuito alla rimozione dei blocchi. L'ultimo bilancio è di 155 feriti. Decine di persone si sono affollate intorno alla discoteca, così come fuori dagli ospedali e dall'obitorio, per cercare notizie dei parenti.