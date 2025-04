Crolla discoteca decine di morti | tra le vittime anche il campione sportivo

discoteca ha causato decine di morti e feriti lasciando la comunità in choc. Tra i nomi delle vittime compare anche quello di un volto noto del mondo dello sport. Cosa è accaduto. (.)Leggi anche: Incendio in una palazzina: dentro bimbo e nonno, tra i soccorritori anche la famosa cantante italianaLeggi anche: Italia sotto choc, bimba di 6 mesi muore così all’asilo: come è potuto succedereTragedia a Santo Domingo, Crolla discotecaUna notte di festa si è trasformata in tragedia a Santo Domingo, dove il crollo di una discoteca ha causato la morte di almeno 98 persone e lasciato oltre 160 feriti. L’incidente è avvenuto durante un concerto del famoso cantante di merengue, Rubby Pérez. “Le operazioni di soccorso sono ancora in corso”, ha riferito Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza, ai giornalisti presenti. Tvzap.it - Crolla discoteca, decine di morti: tra le vittime anche il campione sportivo Leggi su Tvzap.it Santo Domingo, un drammatico crollo in unaha causatodie feriti lasciando la comunità in choc. Tra i nomi dellecomparequello di un volto noto del mondo dello sport. Cosa è accaduto. (.)Leggi: Incendio in una palazzina: dentro bimbo e nonno, tra i soccorritorila famosa cantante italianaLeggi: Italia sotto choc, bimba di 6 mesi muore così all’asilo: come è potuto succedereTragedia a Santo Domingo,Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Santo Domingo, dove il crollo di unaha causato la morte di almeno 98 persone e lasciato oltre 160 feriti. L’incidente è avvenuto durante un concerto del famoso cantante di merengue, Rubby Pérez. “Le operazioni di soccorso sono ancora in corso”, ha riferito Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza, ai giornalisti presenti.

Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca durante un concerto: 66 morti, oltre 150 feriti. Almeno 58 i morti nel crollo in discoteca a Santo Domingo. Crolla il tetto di una discoteca a Santo Domingo, decine di morti e feriti. Crolla il tetto di una discoteca nella Repubblica Dominicana, decine di morti e feriti: cos'è successo. Discoteca Santo Domingo: crolla il tetto, trenta morti. Il Video. Santo Domingo, crolla tetto di una discoteca durante concerto: almeno 15 morti, decine di feriti. Ne parlano su altre fonti

Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca durante un concerto: 66 morti, oltre 150 feriti - È salito a 58 morti il bilancio del crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana. Lo riferiscono i soccorritori. «Ci sono 66 morti», ... (msn.com)

Crolla il tetto di una discoteca, 98 morti a Santo Domingo - Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del crollo del tetto in una discoteca a Santo Domingo: sono 98, riferiscono i soccorritori. Al momento del disastro, riferiscono i media locali, ... (ansa.it)

Tragedia a Santo Domingo, crolla il tetto di una discoteca: almeno 79 morti e 155 feriti - Una notte in discoteca a Santo Domingo finisce in tragedia, crolla il tetto della struttura ed è una strage. Il primo parziale bilancio parla di 79 morti e 155 feriti, ma è corsa contro il tempo per c ... (affaritaliani.it)