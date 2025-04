Crolla del 35% la produzione Stellantis | l' allarme della Fim-Cisl

produzione di Stellantis Italy nel primo trimestre 2025. Se il 2024 era stato l'anno nero, i dati dei primi tre mesi segnano un ulteriore peggioramento, con un dato negativodel -35,5% (così basso solo nel 1956). Tra autovetture e furgoni commerciali, come testimonia il. Chietitoday.it - "Crolla del 35% la produzione Stellantis": l'allarme della Fim-Cisl Leggi su Chietitoday.it Scende in picchiata ladiItaly nel primo trimestre 2025. Se il 2024 era stato l'anno nero, i dati dei primi tre mesi segnano un ulteriore peggioramento, con un dato negativodel -35,5% (così basso solo nel 1956). Tra autovetture e furgoni commerciali, come testimonia il.

