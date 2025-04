Pordenonetoday.it - Crisi Electrolux, Conficoni: "Settore del bianco in difficoltà, convocare subito un tavolo nazionale"

Leggi su Pordenonetoday.it

L'assessore Bini ha risposto a un'interrogazione in merito alla vertenza. Ladelha portato a una calo della domanda degli elettrodomestici in Europa e in Italia. Dal 17 marzo sono scattati i contratti di solidarietà per i dipendenti dello stabilimento di Porcia costretti.