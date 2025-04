Ilrestodelcarlino.it - Crippa: "Una ’Crisi di nervi’, ma che risate"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono tutti affetti da crisi di nervi e attacchi isterici, si ammalano o finiscono per litigare. C’è una vedova che per non pagare certe cambiali si avventura in una discussione che ben presto degenera, un fumatore che tiene una conferenza sui danni del tabacco finendo per strapparsi l’abito di dosso, un futuro sposo che cade svenuto per una crisi di ipocondria provocando un attacco isterico nella fidanzata. Stiamo forse parlando di storie dei nostri giorni? Beh, non proprio. Questi guai succedono ai protagonisti dei tre atti unici che Anton Cechov scrisse tra il 1884 e il 1891 ispirandosi alla commedia francese e al vaudeville. Tre piccoli gioielli realizzati in gioventù che sono stati terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle più celebri opere della maturità. Sarcasmo, comicità paradossale, stravagante assurdità, folle crudeltà.