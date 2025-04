Agi.it - Cresco8, il nuovo supercomputer Enea che unisce potenza e sostenibilità per l'energia del futuro

AGI - La ricerca sulla produzione dipulita deve affrontare un paradosso: consuma moltissimo e quindi inquina. È il limite che tutti i computer ad alte prestazioni, i cosiddetti '' devono affrontare e in particolare quelli dedicati all'intelligenza artificiale, che sia generativa (quella che, ad esempio, permette di creare musica, testi e immagini come le foto-cartoon ispirate alle opere di Myiazaki) o tradizionale (usata per la ricerca scientifica). Un passo avanti per risolvere questo paradosso è, ilsupercalcolatore dell', dotato di capacità computazionali in grado di supportare le attività di ricerca e sviluppo in settori strategici come l'da fusione, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale e i nuovi materiali. I fondi del Pnrr per l'pulita Inaugurato oggi nel Centro Ricerchedi Portici, ilè stato creato con i fondi del Pnrr ed è ospitato in un ambiente dedicato di circa 150 metri quadrati, appositamente progettato per massimizzarne l'efficienza.