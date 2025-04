Iodonna.it - Cranchi Yachts unisce arte, mare e nautica a Palazzo Clerici con un progetto sensoriale firmato da Christian Grande

Leggi su Iodonna.it

Milano, 9 apr. (askanews) –, importante aziendaMade in Italy, ha debuttato alla Milano Design Week acon l’installazione Immersio Temporis del designer. Unche porta ilnel cielo di Milano ed esplora il concetto di tempo attraverso una doppia immersione, fisica e metaforica. Soft zone guarda le foto «– ha detto– è stata la scusa per vedere un’immersione anche di tempo. Immersio temporis è proprio questa cosa: pensare a una sensazione per cui ilarriva in città, pervade questo, ci presenta una carena sospesa, quindi ci sentiamo all’interno di un, vincolati con questaperò alla razionalità, quindi con una cima che ci porta a un ancoraggio terreno che è larazionalità del cantiere che da oltre 150 anni produce imbarcazioni, quindi constoria».