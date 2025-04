Crac Popolare Vicenza nuovo sconto di pena in Cassazione

Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, ha ottenuto un ulteriore sconto di pena rispetto al processo d'appello Imolaoggi.it - Crac Popolare Vicenza, nuovo sconto di pena in Cassazione Leggi su Imolaoggi.it L'ex presidente della Bancadi, Gianni Zonin, ha ottenuto un ulterioredirispetto al processo d'appello

Nuovo sconto di pena in Cassazione per crac Popolare Vicenza. Crac Popolare di Vicenza: nuovo sconto di pena per Zonin. Crac banche venete, la nuova beffa per i risparmiatori: resteranno a mani vuote. Crac Popolare di Vicenza, Gianni Zonin vince in Corte costituzionale: sproporzionata la maxi-confisca da 963 milioni. Crac Popolare di Vicenza, ecco perché il tesoro di Zonin non tornerà nelle mani dell’ex banchiere. Crac popolare di Vicenza: nuovo sconto di pena per l'ex presidente Gianni Zonin. Ne parlano su altre fonti

Crac popolare di Vicenza: nuovo sconto di pena per l'ex presidente Gianni Zonin: pena definitiva è di 3 anni e 5 mesi - VICENZA - Nuovo sconto di pena per l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin. La Corte di Cassazione, intorno alle 23.30 di ... (msn.com)

Crack Banca Popolare di Vicenza: la Cassazione riduce le pene per Gianni Zonin e gli ex vertici. Nuova protesta dei risparmiatori - La sentenza di terzo grado nei confronti di cinque imputati è arrivata nella notte. Venerdì, a Treviso, si scende di nuovo in piazza ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Gianni Zonin e il nuovo sconto di pena: la sentenza della Corte di Cassazione - Dopo 10 anni dal crac della Banca popolare di Vicenza, la pena di Zonin scende a 3 anni e 5 mesi. Il crac della Banca popolare di Vicenza ha segnato un capitolo buio per il sistema bancario italiano. (notizie.it)