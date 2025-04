Crac Popolare di Vicenza dalla Cassazione nuovo sconto di pena per Zonin e gli altri imputati

Crac della Banca Popolare di Vicenza, che è costato danni ingentissimi a centinaia di migliaia di risparmiatori. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Gianni Zonin, il principale accusato, all’epoca presidente del consiglio di amministrazione. Difeso dall’avvocato Enrico Ambrosetti ha ottenuto uno sconto di pena di 6 mesi rispetto al processo d’appello, fissata in modo definitivo a 3 anni e 5 mesi, la stessa inflitta all’ex vice direttore generale Andrea Piazzetta. È stata ridotta di 6 mesi anche la condanna all’altro ex vice direttore generale Emanuele Giustini, fissata in due anni e un mese, che aveva collaborato con gli inquirenti. Fissata in tre anni di reclusione la pena per Paolo Marin, un altro dei vicedirettori generali (assolto per alcuni episodi). Ilfattoquotidiano.it - Crac Popolare di Vicenza, dalla Cassazione nuovo sconto di pena per Zonin e gli altri imputati Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una camera di consiglio durata sette ore ha messo la parola fine sul principale filone giudiziario deldella Bancadi, che è costato danni ingentissimi a centinaia di migliaia di risparmiatori. La Corte diha confermato la condanna nei confronti di Gianni, il principale accusato, all’epoca presidente del consiglio di amministrazione. Difeso dall’avvocato Enrico Ambrosetti ha ottenuto unodidi 6 mesi rispetto al processo d’appello, fissata in modo definitivo a 3 anni e 5 mesi, la stessa inflitta all’ex vice direttore generale Andrea Piazzetta. È stata ridotta di 6 mesi anche la condanna all’altro ex vice direttore generale Emanuele Giustini, fissata in due anni e un mese, che aveva collaborato con gli inquirenti. Fissata in tre anni di reclusione laper Paolo Marin, un altro dei vicedirettori generali (assolto per alcuni episodi).

