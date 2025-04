Covid in Toscana | nessu decesso nell’ultima settimana e 12 nuovi casi 16 i ricoverati 3 in terapia intensiva

Non ci sono stati morti per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (2-9 aprile 2025). Sono 12 i nuovi casi: 9 confermati con tampone molecolare e gli altri 3 con test rapido. 16 i ricoverati (3 in terapia intensiva).

