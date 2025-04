Anteprima24.it - Costruttori, Alessandra Supino nuova presidente giovani Ance Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’, napoletana, ladeidi. Vicepresidenti degli under 40 dell’Associazione regionale deiedili sono Mirko Marsella (Avellino), Stefania Santucci (Benevento), Bruno Verazzo (Caserta), e Biagio Di Verniere (Salerno)., eletta nel corso dell’assemblea svoltasi alla presenza dellanazionaleAngelica Donati, succede al salernitano Giuseppe Santalucia. Fra i temi prioritari del programma che ladeicampani ha illustrato nella sua relazione figurano sostenibilità, innovazione tecnologica e in particolare la digitalizzazione, formazione e competenze, rigenerazione urbana e, più in generale, la rappresentanza attiva del gruppo.