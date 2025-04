Iltempo.it - Così finisce l'era di Franceschini. E il Pd tace dopo la dittatura di sinistra sulla cultura

Stupisce non poco lo stupore di molti nello scoprire che dietro il sistema di vendita dei biglietti del monumento più famoso al mondo ci sia un vero e proprio meccanismo di monopolio che arricchisce pochi e mette all'angolo i più. Eppure la sconcertante gestione della cooperativa, durata ben 27 anni a suon di proroghe, è salita più volte all'onore della cronaca (non solo cittadina). A nulla sono valse negli anni le proteste dei dipendenti, le interrogazioni in Campidoglio e persino in Parlamento. Un'omertà che pure ieri, nel silenzio assordante del Pdmaxi multa da 20 milioni di euro dell'Antitrust, ha confermato come il coperchiodinella gestione dellacapitolina si sia finalmente alzato. Presto per dire se sarà sufficiente. Certo è che la notizia conferma la fine di un ciclo iniziato, è vero nel 1997, ma che con Darioalla guida del ministero dei Benili ha avuto il suo picco più alto.