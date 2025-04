Così è finita Simona Ventura le ultime indiscrezioni complicano tutto in tv

Simona Ventura continua a dimostrarsi una delle figure più eclettiche e instancabili del piccolo schermo italiano. Rientrata ufficialmente nei ranghi Rai nel 2019, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra show musicali, programmi domenicali e appuntamenti del daytime, come dimostrano le sue conduzioni in The Voice of Italy, La Domenica Ventura e, più recentemente, Citofonare Rai2 al fianco di Paola Perego. A tutto questo si aggiungono le numerose partecipazioni in qualità di concorrente e giurata nei format di Milly Carlucci, da Il Cantante Mascherato a Ballando con le Stelle, fino a L’AcchiappaTalenti. Ma nonostante questa presenza massiccia sulla Rai, Simona Ventura non è vincolata da un contratto di esclusiva.>>“Chi è la nuova opinionista”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio arriva da Alfonso SignoriniDal 2023, infatti, la conduttrice torinese è un volto fisso del talk show di Fabio Fazio, seduta al celebre tavolo della domenica sera su Nove. Leggi su Caffeinamagazine.it continua a dimostrarsi una delle figure più eclettiche e instancabili del piccolo schermo italiano. Rientrata ufficialmente nei ranghi Rai nel 2019, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra show musicali, programmi domenicali e appuntamenti del daytime, come dimostrano le sue conduzioni in The Voice of Italy, La Domenicae, più recentemente, Citofonare Rai2 al fianco di Paola Perego. Aquesto si aggiungono le numerose partecipazioni in qualità di concorrente e giurata nei format di Milly Carlucci, da Il Cantante Mascherato a Ballando con le Stelle, fino a L’AcchiappaTalenti. Ma nonostante questa presenza massiccia sulla Rai,non è vincolata da un contratto di esclusiva.>>“Chi è la nuova opinionista”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio arriva da Alfonso SignoriniDal 2023, infatti, la conduttrice torinese è un volto fisso del talk show di Fabio Fazio, seduta al celebre tavolo della domenica sera su Nove.

