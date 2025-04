Cultweb.it - Cosa vuol dire essere sibling, ovvero fratello o sorella di persone con disabilità e neurodivergenze

Il terminenon indica semplicemente uno una, ma assume una connotazione specifica: si riferisce ai fratelli e alle sorelle diconfisiche, cognitive o condizioni del neurosviluppo, come l’autismo, l’ADHD o la sindrome di Down. In questo ambito, il termine viene utilizzato in modo tecnico, soprattutto nella letteratura psicologica e nei programmi di supporto familiare., dunque, comporta implicazioni emotive, sociali e pratiche profonde, come si può notare nel film, ora al cinema, La vita da grandi, ispirato alla vera storia dei fratelli Tercon.Il fratelli Tercon sul set di La vita da grandi (fonte: 01 Distribution)I, infatti, si trovano frequentemente a svolgere ruoli complessi e sfaccettati, che possono includere supporto emotivo per i genitori e il familiare disabile e mediazione nei contesti sociali o educativi.