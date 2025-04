Thesocialpost.it - “Cosa succede dopo la morte”. Colpito da un fulmine, sopravvive e racconta l’incredibile

da un, si risveglia nell’obitorio. La straordinaria esperienza di Dannion Brinkley, un ex marine e imprenditore statunitense, ha attirato l’attenzione di molti.essere stato fulminato, hato di aver vissuto un’esperienza pre-che gli ha cambiato profondamente la percezione della vita e della.L’incidente e il risveglio incredibile Era il 1975 quando Dannion Brinkley, mentre si trovava nella sua abitazione, fuda unche lo attraversò dalla testa fino alla colonna vertebrale. L’impatto lo lasciò privo di sensi e in condizioni disperate, tanto che i medici non rilevarono alcun segno di vita e lo dichiararono ufficialmente morto. Tuttavia, circa 30 minuti, accadde l’impensabile: si risvegliò in una stanza dell’obitorio, lasciando i medici increduli e sbalorditi.