Cosa significa il viaggio del capo di CentCom in Medio Oriente

Ha ragione il ministro della Difesa Guido Crosetto a dire che il dossier che più lo preoccupa in questo momento è quellorientale, che effettivamente torna a occupare il centro del tavolo strategico globale — con la guerra a Gaza che infuria, gli Houthi che lanciano missili balistici su Israele e Iran e Usa che siedono faccia a faccia (forse!) per la prima volta dal 2015. È questa tensione che ha portato il comandante del, generale Michael Erik Kurilla, a compiere un tour intenso e calibrato tra Israele, Giordania, Qatar, Emirati, Arabia Saudita e Yemen. Un itinerario che, al di là delle ritualità militari, rivela la volontà americana di leggere sul campo gli orientamenti, le priorità e le preoccupazioni dei partner regionali. In una fase in cui la pressione strategica si condensa attorno a diversi assi di crisi, la diplomazia delle divise si conferma uno strumento primario di ascolto e deterrenza.