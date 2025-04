Cosa ha detto Re Carlo al Parlamento | le battute in italiano e il discorso su guerra e clima

Carlo III ha tenuto un discorso davanti al Parlamento italiano: è stata la prima volta per un sovrano del Regno Unito. Citazioni di Garibaldi, Virgilio e Dante, battute sulla cucina e sui romani, e interventi sulla guerra, l'Ucraina e la crisi climatica: ecco Cosa ha detto. Leggi su Fanpage.it Il reIII ha tenuto undavanti al: è stata la prima volta per un sovrano del Regno Unito. Citazioni di Garibaldi, Virgilio e Dante,sulla cucina e sui romani, e interventi sulla, l'Ucraina e la crisitica: eccoha

Cosa ha detto Re Carlo al Parlamento: le battute in italiano e il discorso su guerra e clima. Re Carlo, il discorso in italiano alla Camera: "Nostre storie intrecciate". Cosa ha spiegato Alberto Angela a re Carlo al Colosseo: "Così ho raccontato 2000 anni di storia". Quando Elisabetta faceva il bagnetto a Carlo con la corona. La cena italiana di Re Carlo III: parla Chef Mazzei e il mixologist A. Palazzi. Re Carlo e l'elogio (a metà) della stampa: cosa ha detto. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo, il discorso in italiano alla Camera: "Nostre storie intrecciate" - "Le nostre storie sono intrecciate ". Re Carlo III ha iniziato il suo intervento davanti alle Camere riunite a Montecitorio, ringraziando in italiano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... (msn.com)

Cosa ha spiegato Alberto Angela a re Carlo al Colosseo: “Così ho raccontato 2000 anni di storia” - "Come si fa in così poco tempo, da dove si inizia?": ecco cosa ha raccontato Alberto Angela a re Carlo e alla regina Camilla, che ha accompagnato ... (fanpage.it)

Cosa fare se ti trovi davanti il re d’Inghilterra - In generale, nelle occasioni meno formali, i reali inglesi non sono sempre così ligi al protocollo – almeno, lo sono meno di un tempo. In pubblico Carlo si è fatto abbracciare o persino baciare dalle ... (ilpost.it)