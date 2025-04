Cosa farà la Cina contro i nuovi dazi di Trump

La battaglia sui dazi sembra essere particolarmente intensa sul fronte USA-Cina. Dopo una breve fase diplomatica iniziale, Pechino ha replicato senza fare sconti all'avversario. L'intenzione del colosso Cina è di rispondere con misure "ferme e incisive" all'entrata in vigore dei nuovi dazi statunitensi, che colpiscono le importazioni con tariffe fino al 104%. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian durante il consueto briefing quotidiano. Secondo le autorità cinesi, queste tariffe ledono il "legittimo diritto del popolo cinese allo sviluppo", definito "inalienabile". Lin Jian ha ribadito che "la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina sono assolutamente inviolabili". Pechino intende quindi adottare contromisure per difendere i propri interessi economici e strategici a livello internazionale.

