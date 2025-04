Formiche.net - Cosa dicono i dati dell’export militare nel 2024 sul soft power italiano

Nel, l’export della difesa italiana ha toccato quota 7,6 miliardi di euro in autorizzazioni, un incremento del 57% rispetto al biennio precedente. Un dato che fotografa, oltre i numeri, una traiettoria strategica ben più ampia: la capacità dell’Italia di proiettare influenza e costruire relazioni solide attraverso una filiera industriale avanzata, integrata e sempre più connessa agli interessi geopolitici nazionali.Dietro le cifre – diffuse in questi giorni dalla Relazione governativa annuale sull’export– si coglie una continuità politico-industriale che attraversa le ultime legislature. Non si tratta soltanto di vendite, ma di strumenti di politica estera complementari alla diplomazia tradizionale, utili a rafforzare la presenza italiana in aree-chiave del Mediterraneo allargato, nel Golfo e nell’Indo-Pacifico.