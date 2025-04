Cosa dice la procura sulla ragazza che accusa di stupro Leonardo La Russa e l’amico | Ha partecipato attivamente i video lo dimostrano

ragazza che accusa Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni di stupro non ci sta. La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione e accusato il figlio del presidente del Senato “soltanto” di revenge porn. Ma lei dice che vuole «andare fino in fondo, ho detto solo la verità. Il consenso non c’è stato». Oggi, fa sapere Repubblica, ha 24 anni. La assiste l’avvocato Stefano Benvenuto. dice che temeva di non essere creduta «a causa del mio utilizzo di sostanze. È stato mio padre a convincermi ». La pm Rosaria Stagnaro ha definito il suo racconto genuino e spontaneo. Ma divergono le conclusioni.L’opposizione all’archiviazioneL’avvocato annuncia opposizione all’archiviazione. Anche al momento della denuncia lei definì i rapporti sessuali «a mia insaputa». «Un profondo e comprensibile sentimento di disagio rispetto a una notte di cui non conserva alcuna memoria certa», osserva la pm Stagnaro. Leggi su Open.online LacheApache Lae Tommaso Gilardoni dinon ci sta. Ladi Milano ha chiesto l’archiviazione eto il figlio del presidente del Senato “soltanto” di revenge porn. Ma leiche vuole «andare fino in fondo, ho detto solo la verità. Il consenso non c’è stato». Oggi, fa sapere Repubblica, ha 24 anni. La assiste l’avvocato Stefano Benvenuto.che temeva di non essere creduta «a causa del mio utilizzo di sostanze. È stato mio padre a convincermi ». La pm Rosaria Stagnaro ha definito il suo racconto genuino e spontaneo. Ma divergono le conclusioni.L’opposizione all’archiviazioneL’avvocato annuncia opposizione all’archiviazione. Anche al momento della denuncia lei definì i rapporti sessuali «a mia insaputa». «Un profondo e comprensibile sentimento di disagio rispetto a una notte di cui non conserva alcuna memoria certa», osserva la pm Stagnaro.

