Cosa chiedono le imprese al governo e all’Europa per ‘sopravvivere’ ai dazi di Trump

governo ha convocato le imprese per discutere conseguenze e contromisure, dopo i dazi imposti dal presidente Usa Trump. Ecco quali sono state le proposte portate dalle associazioni di categoria al tavolo di palazzo Chigi, per arginare i possibili effetti di una nuova crisi economica. Leggi su Fanpage.it Ilha convocato leper discutere conseguenze e contromisure, dopo iimposti dal presidente Usa. Ecco quali sono state le proposte portate dalle associazioni di categoria al tavolo di palazzo Chigi, per arginare i possibili effetti di una nuova crisi economica.

Cosa chiedono le imprese al governo e all’Europa per ‘sopravvivere’ ai dazi di Trump. Gli interventi. Polizze Cat obbligatorie dal 31 marzo, il governo valuta un rinvio dopo le richieste delle imprese. I risultati del Global Esg Monitor: cosa i cittadini chiedono alle imprese. Metalmeccanici: che cosa c'è dietro la guerra sul contratto tra aziende e sindacati. Parlano Federmeccanica e Fiom. Artigianato: Liguria quarta in Italia per crescita, ma a Genova sono più le imprese che chiudono. Ne parlano su altre fonti

Cosa chiedono le imprese al governo e all’Europa per ‘sopravvivere’ ai dazi di Trump - Il governo ha convocato le imprese per discutere conseguenze e contromisure, dopo i dazi imposti dal presidente Usa Trump ... (fanpage.it)

Il piano di Meloni, recuperare 25 miliardi per aiutare le imprese - Recuperare 25 miliardi dalla revisione di risorse europee per far fronte all'emergenza dazi con misure di sostegno all'economia: è l'obiettivo che la premier Giorgia Meloni ha indicato alle ... (ansa.it)

Dazi Usa, 5 domande e 5 risposte su cosa può fare l’Italia - Il governo italiano cerca soluzioni per contrastare i dazi Usa e proteggere i settori colpiti. Le proposte e le azioni in corso. (msn.com)