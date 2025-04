Corviale cena di raccolta fondi per il CalcioSociale | il menù è preparato dal Questore di Roma

Corviale è protagonista di due giornate di festa. Venerdì 10 aprile è stata infatti organizzata una cena di solidarietà a sostegno del CalcioSociale mentre, il giorno successivo, è prevista un'iniziativa per celebrare il 173esimo anniversario dalla fondazione della polizia di Stato.

