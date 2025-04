Corte Costituzionale | Divieto del Terzo Mandato per i Presidenti di Regione

"Esiste chiarezza del dato normativo" per cui è evidente che la legge statale in tema di elezioni regionali stabilisce "il Divieto o limite del Terzo Mandato" e pertanto se un presidente di Regione "ha conseguito due mandati consecutivi non può concorrere a una terza elezione". Lo ha sottolineato l' Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino in un passaggio del suo intervento davanti alla Corte Costituzionale nell'udienza sul ricorso del governo Meloni contro la legge della Campania che, invece, consente il Terzo Mandato.

