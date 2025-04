Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Scudetto, le discese ardite”

: “, le”">Sette giornate alla fine e la corsaresta apertissima. Come scrive Fabio Mandarini sul, dopo l’ultimo turno di campionato, con il pareggio dell’Inter a Parma e quello del Napoli a Bologna, la vetta della classifica non cambia: nerazzurri primi a 68 punti, azzurri secondi a quota 65. Ma ora lo scenario si fa interessante: l’Atalanta, sconfitta dalla Lazio, è scivolata a -10 dalla vetta, lasciando il duello finale tutto nelle mani di Inzaghi e Conte.Il Napoli, osserva Mandarini, si trova davanti a un bivio emotivo: disperarsi per le tante occasioni sciupate o riaccendere l’entusiasmo guardando un calendario sulla carta favorevole. Se i 6 pareggi nelle ultime 9 gare hanno frenato la corsa degli azzurri, il futuro appare più luminoso: niente coppe europee da gestire e un cammino finale contro squadre in piena bagarre salvezza, come Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.