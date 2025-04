Corporea il museo del corpo umano dentro la Città della Scienza

Leggi su Ildenaro.it

di Salvatore VicedominiNellaa Napoliè una realtà consolidata dal 2017 che attira un pubblico sempre crescente e di tutte le età riuscendo a coniugare educazione, apprendimento e divertimento.Ospitato in un grande edificio progettato dall’architetto Massimo Pica Ciamarra,è il primointerattivo in Italia ed Europa volto a illustrare le parti dele le dinamiche del suo funzionamento. La struttura vanta una superficie di circa 5000 mq. suddivisa su tre piani con un percorso ben definito che consente ai visitatori di interagire direttamente con tutti gli apparati del, di verificarne il funzionamento e di avere una conoscenza visivaloro anatomia. Come avvenne in passato in una serie di trasmissioni di Piero Angela, il visitatore compie un viaggio coinvolgente all’interno delattraversando il sistema circolatorio o le vie biliari o passando per il cuore: il tutto arricchito da pannelli illustrativi, sperimentazioni dirette e realtà virtuali.