Bergamonews.it - Corpo in riva al Serio: “Né segni di violenza né difesa”. Si indaga per omicidio, ma prendono piede altre ipotesi

Alzano Lombardo. Nessun segno evidente di, nessun segno evidente di. E, al contrario di quanto emerso inizialmente, nessun segno evidente di trascinamento. Se tre indizi fanno una prova, questi basterebbero a far scemare l’di undietro al ritrovamento delche domenica mattina, 6 aprile, è stato notato da un passante sul greto del fiumead Alzano Lombardo, sotto un trafficatissimo cavalcavia.Elementi che escludano completamente questa, però, non ce ne sono. Ragion per cui le indagini procedono formalmente pervolontario, per non lasciare nulla di intentato con il rischio di non dare giustizia alla donna trovata senza vita: una 44enne di origini marocchine cresciuta proprio ad Alzano, ma che da qualche tempo viveva nel Milanese, a Carugate, nonostante i suoi affetti fossero ancora qui.