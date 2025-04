Internews24.com - Coppa Italia Primavera, il Cagliari batte il Milan ed è campione: anche Barella sugli spalti! Suo cognato in gol

di Redazione, ililed è! Suoin gol con la fascia da capitano al braccioLa finale dellatrase l’aggiudicano i sardi per 0 a 3. Vittoria schiacciante della squadra di Pisacane. Alla gara che è andata in scena all’Arena Civica dio c’era un ospite d’eccezione: Nicolò, rientrato in giornata da Monaco di Baviera assieme a tutta l’Inter. Il centrocampista nerazzurro ha fatto certamente il tifo per il suodove è cresciuto e dove gioca suo(fidanzato di sua sorella) Alessandro Vinciguerra.L’attaccante e capitano delha aperto le marcature al 21? col gol dell’1 a 0. In reteBolzan e Trepy a sancire il tripudio dei sardi.