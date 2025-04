Convocati Fiorentina la lista di Palladino in vista della sfida contro il Celje di Conference League

Convocati Fiorentina, ecco la lista di Raffaele Palladino in vista della sfida contro lo Celje, andata dei quarti di finale di Conference League La Fiorentina ha diramato la sua lista Convocati per quanto concerne la sfida contro lo Celje, andata dei quarti di finale di Conference League Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano Difensori: Baroncelli, Comuzzo, Dodo, Moreno,

