Quotidiano.net - Controdazi Ue: un attacco mirato all'America di Trump con dazi su Harley-Davidson e prodotti simbolo

Dalle highway agli scaffali, la lista deiUe è unall'di. Fuori bourbon, alcolici e formaggi, dentro i simboli delle roccaforti repubblicane.al 10 e 25% in tre fasi per pareggiare i conti con Washington e riscuotere nel complesso 20,9 miliardi di euro. Il 15 aprile l'Europa rispolvera il vecchio elenco anti-tycoon con le prime contromisure da 3,9 miliardi di euro: saranno colpite le iconiche(con cilindrata superiore a 500 cc), le auto, gli yacht di lusso, i Levi's, le t-shirt di cotone. L'affondo spazierà dai mirtilli rossi al burro d'arachidi, dal succo d'arancia al mais dolce, per arrivare a tabacco da masticare, sigari e sigarette. Sotto torchio anche l'universo del benessere e della salute (oli, lacche, dischetti struccanti, camici), ma anche lavastoviglie, lavatrici, stufe e ceramiche.