Contro la violenza di genere Cose da sapere e da fare per prevenirla

Ilfoglio.it - Contro la violenza di genere. Cose da sapere e da fare per prevenirla Leggi su Ilfoglio.it Al direttore - Voler bene davvero alle donne significa anche, e forse prima di tutto, non lasciarle sole. Soprattutto quando il pericolo è già nell’aria, quando i segnali ci sono, ma non li si sa v. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere. Violenza sulle donne: materiale per la scuola per riflettere, confrontarsi e svolgere un tema. La lotta per l’uguaglianza di genere: cosa fa il Parlamento europeo. Violenza contro le donne, Paola Cortellesi: «Abusi nascosti nelle piccole cose». Blog | Violenza sulle donne, cosa è cambiato a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin?. Frammenti di un discorso amoroso per combattere la violenza contro le donne. Ne parlano su altre fonti

Contro la violenza di genere. Cose da sapere e da fare per prevenirla - Voler bene alle donne significa non lasciarle sole: educazione, ascolto e indipendenza economica sono la chiave per prevenire la violenza di genere, più che nuove leggi. L'appello della parlamentare d ... (ilfoglio.it)

La lotta contro la violenza di genere: un grido di speranza e giustizia - Il 22enne Sara Campanella è diventata l’ennesima vittima di una violenza che sembra non avere fine. La sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Messina, dove centinaia di persone s ... (notizie.it)

L’impegno contro la violenza di genere è l’unico modo per far rivivere Giulia - La decisione di mettersi a disposizione degli altri, per guardare avanti. Una fondazione creata un anno dopo l'uccisione di sua figlia con l'obiettivo, un giorno, di arrivare a zero femminicidi a fine ... (vita.it)