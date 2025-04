Contributi colf e badanti | prima scadenza 10 aprile 2025 Come pagare

aprile 2025 è una data da segnare in rosso sul calendario di tutti i datori di lavoro domestico. Entro questa giornata devono essere versati i Contributi all’Inps, in relazione al primo trimestre dell’anno, gennaio-marzo 2025, per i lavoratori domestici regolarmente assunti: colf e badanti, baby-sitter e collaboratori familiari.I Contributi coprono diverse assicurazioni obbligatorie, tra cui invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), disoccupazione involontaria, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e indennità antitubercolare. Il calcolo degli importi dovuti dipende da diversi fattori, Come l’orario settimanale, la retribuzione pattuita e la presenza o meno del vitto e alloggio.Le modalità di pagamento e gli importi aggiornati sono indicati nella Circolare INPS n. Leggioggi.it - Contributi colf e badanti: prima scadenza 10 aprile 2025. Come pagare Leggi su Leggioggi.it Giovedì 10è una data da segnare in rosso sul calendario di tutti i datori di lavoro domestico. Entro questa giornata devono essere versati iall’Inps, in relazione al primo trimestre dell’anno, gennaio-marzo, per i lavoratori domestici regolarmente assunti:, baby-sitter e collaboratori familiari.Icoprono diverse assicurazioni obbligatorie, tra cui invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), disoccupazione involontaria, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e indennità antitubercolare. Il calcolo degli importi dovuti dipende da diversi fattori,l’orario settimanale, la retribuzione pattuita e la presenza o meno del vitto e alloggio.Le modalità di pagamento e gli importi aggiornati sono indicati nella Circolare INPS n.

Contributi INPS colf e badanti: prima rata in scadenza. Colf e badanti: in arrivo la prima scadenza 2025 per i contributi, come versarli senza errori. Guida alle scadenze fiscali di aprile, la lista completa. Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio. Bonus colf e badanti 2025, fino a 3.900 euro di incentivi, ecco i requisiti, le condizioni e la durata: guida ai bonus. Colf e badanti, di quanto aumentano i contributi e gli stipendi? Gli importi e le scadenze del 2025. Ne parlano su altre fonti

Contributi INPS colf e badanti: prima rata in scadenza - In arrivo la prima scadenza dell’anno per il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. Le istruzioni per il versamento della prima rata dovuta per colf e badanti relativa ai primi tre mesi ... (msn.com)

Contributi Colf e badanti. Versamenti entro il 10 aprile per il 1° trimestre 2025 - Scopri come e quando pagare i contributi per colf e badanti, con le scadenze e modalità di pagamento. Evita sanzioni seguendo le indicazioni dell'INPS ... (msn.com)

Contributi per colf, babysitter e badanti, versamento entro il 10 aprile. Importi e scadenze 2025 - Questo è il primo versamento a cui si applica il lieve aumento dovuto alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo (+0,8%) ... (msn.com)