Contrasto alla violenza di genere l’Università di Firenze si mobilita

, 9 aprile 2025 –di, nella prevenzione e neldi, lancia nuove iniziative promosse dcabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria, riunitasi presso il rettorato. Tra le principali azioni previste, spicca l'attivazione, entro la fine dell'anno, di uno sportello antirivolto agli studenti e alle studentesse ma anche al personale docente e tecnico-amministrativo, realizzato in collaborazione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Il servizio, spiega un comunicato stampa, che si avvarrà dell'esperienza pluriennale del Centro Antidell'Azienda ospedaliera di Careggi, offrirà accoglienza, ascolto, consulenza e orientamento a chiunque si trovi in una situazione di difficoltà.