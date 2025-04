Contrasto al gioco di azzardo patologico ok unanime alla mozione Fdi

gioco di azzardo patologico. Quali le iniziative per contrastare il gioco d’azzardo patologico e proteggere i minorenni in Toscana? Questo il tema della mozione del gruppo di Fratelli d’Italia, illustrata in aula dal primo firmatario Vittorio Fantozzi, ed approvata all’unanimità.Nel testo si ripercorre quanto fatto in regione – legge sulla ludopatia, progetti e interventi mirati – ma si dà voce anche ai numeri, ai “dati allarmanti che portano la Toscana a segnare un primato negativo”, ha sottolineato il consigliere. Nel 2022 in Italia sono stati spesi oltre 111 miliardi di euro in gioco d’azzardo, di cui una parte rilevante in Toscana: oltre 7 miliardi e 396 milioni di euro, di cui la maggior parte fisicamente (3 miliardi e 949 milioni), il resto online. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Una iniziativa dal consiglio regionale contro ildi. Quali le iniziative per contrastare ild’e proteggere i minorenni in Toscana? Questo il tema delladel gruppo di Fratelli d’Italia, illustrata in aula dal primo firmatario Vittorio Fantozzi, ed approvata all’unanimità.Nel testo si ripercorre quanto fatto in regione – legge sulla ludopatia, progetti e interventi mirati – ma si dà voce anche ai numeri, ai “datirmanti che portano la Toscana a segnare un primato negativo”, ha sottolineato il consigliere. Nel 2022 in Italia sono stati spesi oltre 111 miliardi di euro ind’, di cui una parte rilevante in Toscana: oltre 7 miliardi e 396 milioni di euro, di cui la maggior parte fisicamente (3 miliardi e 949 milioni), il resto online.

Contrasto al gioco d’azzardo: alle Piagge lo Sportello di Ascolto per le famiglie e le persone a rischio. Contrasto alla ludopatia: verso il distretto ‘no slot’. Contrasto al gioco d’azzardo, alle Piagge apre Tilt Off: sportello di ascolto per famiglie e persone a rischio. Toscana: via libera dal Consiglio Regionale a mozione sul contrasto al gioco patologico. Successo in sala consiliare a Rieti per la presentazione del progetto “gioca responsabile” per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Approvato il Piano Regionale di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo. Fondo 2023. Ne parlano su altre fonti

Toscana: via libera dal Consiglio Regionale a mozione sul contrasto al gioco patologico - Via libera dal Consiglio Regionale della Toscana alla mozione "in merito a iniziative per contrastare il gioco d'azzardo patologico". (agimeg.it)

Contrasto gioco d'azzardo, alle Piagge lo sportello di ascolto - L’autopsia ha esaminato i colpi inferti tra schiena e collo da Stefano Argentino alla studentessa uccisa. Trovato un coltellino sul luogo del delitto. Cosa ha detto la mamma del giovane ai carabinieri ... (msn.com)

L’Istituto Bernocchi di Legnano si allea a Rho per contrastare il gioco d’azzardo tra i giovanissimi - L'assessore alla Legalità di Rho è intervenuto all'Istituto Bernocchi per parlare della lotta contro la ludopatia, con lui la testimonianza di un ex giocatore e la psicologa Tenconi che, con De Giusep ... (legnanonews.com)