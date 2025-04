Ilfattoquotidiano.it - Contrastare la nuova Trumponomics è un buon allenamento per il futuro: è ora che l’Ue apra gli occhi

Tutti quanti siamo rimasti sorpresi dalle drastiche decisioni tariffarie di Trump. Ma più di tutti sono stati scioccati i conservatori repubblicani, che non pensavano che le nuvolette sui dazi intraviste nella campagna elettorale si potessero trasformare nell’uragano di adesso.Per cercare di capire la muova linea presidenziale ho ripreso dallo scaffale un libro scritto da due suoi consiglieri economici, Stephen Moore e Arthur Laffer. Laffer, già consigliere di Reagan, è proprio il divulgatore della relazione tra gettito fiscale e aliquota che porta il suo nome, uno dei cavalli di battaglia dei conservatori di tutto il mondo. Il titolo del libro del 2018 èe come sottotitolo riporta Inside the America First Plan to Revive Our Economy. Non si tratta di un’opera accademica e nemmeno di un saggio giornalistico.