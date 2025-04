Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri al lavoro verso la sfida casalinga contro il Lecce. Si ferma anche Mbangula

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaContinua la preparazione allada parte della Prima Squadra maschile bianconera in vista del prossimo impegno di campionato per lantus – la partitail, in programma sabato 12 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Nella sessione d’allenamento svolta al JTC nella mattinata di oggi, il gruppo guidato da mister Igor Tudor si è concentrato suldi forza in palestra, passando poi a partitelle a tema, per poi chiudere con tattica eatletico.