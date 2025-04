Conte vince in piazza la sinistra tira pietre

Conte e dai Cinquestelle contro il riarmo e per la pace, è stata un successo. Probabilmente è il primo vero successo politico e mediatico di Conte da quando guida incontrastato i cinquestelle, dopo aver defenestrato il fondatore Beppe Grillo. Un successo pieno, non tanto per i numeri che comunque erano notevoli . Conte vince in piazza, la sinistra tira pietre L'Identità. Lidentita.it - Conte vince in piazza, la sinistra tira pietre Leggi su Lidentita.it La manifestazione promossa dae dai Cinquestelle contro il riarmo e per la pace, è stata un successo. Probabilmente è il primo vero successo politico e mediatico dida quando guida incontrastato i cinquestelle, dopo aver defenestrato il fondatore Beppe Grillo. Un successo pieno, non tanto per i numeri che comunque erano notevoli .in, laL'Identità.

Conte vince in piazza, la sinistra tira pietre. Conte vince in piazza, ora la palla agli alleati. M5S, Conte vince la scommessa: tanti in piazza, non solo i suoi. In migliaia per l'Europa. La sinistra torna in piazza. Pd unito, manca Conte. Liguria, Conte ha fatto perdere la sinistra: ora basta veti. L'analisi migliore? Quella di Bucci. Sinistra sconfitta da Conte. Ora un contratto in 10 punti per tornare a governare.

