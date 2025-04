Ilnapolista.it - Conte oggi a confronto con i giocatori per correggere gli errori delle ultime partite (Repubblica)

con ipergli)ScriveNapoli con Marco Azzi:è prevista la ripresa a Castel Volturno, da valutare le condizioni fisiche di McTominay. Ma sarà soprattutto l’occasione per untra tecnico e, per lanciare la volata egli.I due volti del Napoli sono sotto gli occhi di tutti: bello e dominante fino al giro di boa dell’intervallo, in affanno totale invece durante i secondi tempi, come è successo per l’ennesima volta a Bologna. Va avanti così dalla sfida del 4 febbraio contro la Roma e e il canovaccio si ripete con puntualità, aprendo un dibattito sulle reali ambizioni e potenzialità degli azzurri.sta ricavando il massimo da un gruppo relativamente ristretto ma molto applicato (Zazzaroni)Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta Bologna-Napoli 1-1 e la lotta scudetto:Il campionato sta diventando un poliambulatorio calcistico: al dentista Gasperini – di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale – si è aggiunto il giovane collega Italiano che risulta altrettanto fastidioso, in particolare quando presenta il conto, di solito salatissimo.