Ilnapolista.it - Conte fa giocare sempre e solo i big perché si fida solo di loro ma i big ora sono spremuti (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

fai bigsidima i big ora)ScriveNapoli con Marco Azzi:Stanchi alla meta. I leader del Napoli hanno dato tutto fino a gennaio, sfruttando il vantaggio di potersi concentraresul campionato. Ma i titolarissimi hanno consumato troppa benzina e l’età media dei big azzurri è alta, con gli insostituibili Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Lobotka, Politano e Lukaku a ridosso o oltre la trentina.però è convinto di non poter fare mai a meno die non ha la stessa considerazione dei ricambi, utilizzatinei casi di estrema necessità. Eccola squadra cala nei secondi tempi, soprattutto quando ha di fronte avversari con organici molto più numerosi e attrezzati. Nel calcio moderno si vince in 16 ed è in controtendenza la scelta di non utilizzare quasi mai i 5 cambi.