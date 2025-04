Consultorio di Villa San Giovanni ripartono tutti i servizi | l' annuncio del Comune

tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo da questa Amministrazione, il Consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani".Così Maria Grazia Melito, assessora alla sanità della.

