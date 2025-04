Consulti ed esami gratuiti in occasione di (H) Open Week sulla Salute della Donna.

Anche quest’anno 2025 le strutture Humanitas di Bergamo – Humanitas Gavazzeni, Humanitas Castelli, Humanitas Medical Care di Almè, Bergamo e Trezzo sull’Adda – partecipano all’(H), organizzato da Fondazione Onda ETS nella settimana dal 22 al 30 aprile.Per l’, in particolare, saranno offerti gratuitamente sia, sia(PAP Test ed elettrocardiogramma).Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 035 4204477 a partire dalle ore 9 di martedì 8 aprile e fino a esaurimento posti.Queste le attività disponibili:DataFascia oraria dedicataTipo di visitaSede22 apr8-9.20PAP testHumanitas Medical Care – Almè23 apr11-12Consulto reumatologicoHumanitas Gavazzeni23 apr15.

