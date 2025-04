Consulta decide su terzo mandato dei presidenti di Regione | cosa cambia per De Luca e per Zaia

Consulta che deciderà sulla possibilità che Vincenzo De Luca si candidi per un terzo mandato. Ma il pronunciamento avrà effetti anche su una ricandidatura del governatore Luca Zaia in Veneto. Leggi su Fanpage.it Oggi si tiene l'udienza pubblica allacherà sulla possibilità che Vincenzo Desi candidi per un. Ma il pronunciamento avrà effetti anche su una ricandidatura del governatorein Veneto.

La Consulta decide sul terzo mandato di De Luca, ecco cosa può succedere alle prossime Regionali. Consulta decide su terzo mandato dei presidenti di Regione: cosa cambia per De Luca (e per Zaia). Terzo mandato, decide la Consulta. Udienza pubblica il 9 aprile. Donald & De Luca: anche Trump vuole il terzo mandato. Tra 10 giorni decide la Consulta. Terzo mandato De Luca, la Consulta decide in primavera: «Attendo in serenità». Salvini rilancia Zaia: «Sul terzo mandato decide la Consulta, se toglie il limite il nome è il suo, è una riso. Ne parlano su altre fonti

Consulta decide su terzo mandato dei presidenti di Regione: cosa cambia per De Luca (e per Zaia) - Oggi si tiene l'udienza pubblica alla Consulta che deciderà sulla possibilità che Vincenzo De Luca si candidi per un terzo mandato ... (fanpage.it)

La Consulta decide sul terzo mandato di De Luca, ecco cosa può succedere alle prossime Regionali - Il destino della Campania, ma anche del Veneto, è legato alla decisione che la Consulta prenderà il 9 aprile. In un’udienza pubblica sarà discussa la questione del terzo mandato, di conseguenza si ... (repubblica.it)

Terzo mandato, decide la Consulta. Udienza pubblica il 9 aprile - I giudici di Palazzo della Consulta sono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità della norma (art.1, comma 1) della legge 16/2024 della Regione Campania ... (msn.com)