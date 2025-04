Consulta boccia la legge sul terzo mandato in Campania

legge della Regione Campania che consentiva al presidente della giunta regionale uscente, già in carica per due mandati consecutivi, di candidarsi per un terzo mandato.Secondo la Consulta, la norma regionale – approvata lo scorso novembre – viola l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che demanda al legislatore regionale la disciplina dell’ineleggibilità, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Uno di questi è proprio il limite dei due mandati consecutivi, previsto dalla legge nazionale n. 165 del 2004.La legge regionale contestata stabiliva che il computo dei mandati partisse da quello in corso alla data della sua entrata in vigore. In questo modo, spiegano i giudici costituzionali, la Regione “ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo”. Primacampania.it - Consulta boccia la legge sul terzo mandato in Campania Leggi su Primacampania.it ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale ladella Regioneche consentiva al presidente della giunta regionale uscente, già in carica per due mandati consecutivi, di candidarsi per un.Secondo la, la norma regionale – approvata lo scorso novembre – viola l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che demanda al legislatore regionale la disciplina dell’ineleggibilità, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Uno di questi è proprio il limite dei due mandati consecutivi, previsto dallanazionale n. 165 del 2004.Laregionale contestata stabiliva che il computo dei mandati partisse da quello in corso alla data della sua entrata in vigore. In questo modo, spiegano i giudici costituzionali, la Regione “ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto delconsecutivo”.

