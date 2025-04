Consulta boccia la legge della Campania niente terzo mandato per De Luca

bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore. Casertanews.it - Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca Leggi su Casertanews.it ta laRegioneche consente al presidenteGiunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per unè incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore.

Terzo mandato, la Consulta boccia legge della Regione Campania. Campania, la Consulta boccia la legge sul terzo mandato. Terzo mandato, Consulta boccia De Luca: «Legge incostituzionale». Campania, stop al terzo mandato. La legge è incostituzionale. Corte Costituzionale boccia la legge Campania sul terzo mandato. La Consulta dice no al terzo mandato di Vincenzo De Luca in Campania. Ne parlano su altre fonti

Terzo mandato, la Consulta boccia la legge della Regione Campania - Si attende a breve - probabilmente già in serata - la decisione della Corte costituzionale sulla questione del terzo mandato per i presidenti di Regione. A Palazzo della Consulta, stamane in udienza p ... (msn.com)

Terzo mandato, la Corte costituzionale boccia la legge regionale della Campania - La Consulta si è espressa giudicando non conforme alla Carta costituzionale la legge votata dal Consiglio regionale campano, che avrebbe concesso un terzo mandato a Vincenzo De Luca ... (ilfoglio.it)

Campania, la Consulta boccia la legge sul terzo mandato - La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania che avrebbe permesso al presidente della Giunta regionale uscente, già in carica per due mandati consecutivi, di ... (salernotoday.it)